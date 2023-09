Nela boccia la Roma e Mourinho: “Non mi aspettavo niente di diverso”

Sebino Nela, ex calciatore della Roma, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la compagine giallorossa. Da Mourinho a Lukaku

Avvio disastroso per la Roma in questa stagione con appena un punto raccolto nelle prime tre fare di Serie A. L’ultimo ko pre sosta in casa contro il Milan ha messo ulteriormente a nudo le problematiche di una squadra che dovrà cambiare marcia quanto prima.

Nel mirino ovviamente è finito José Mourinho, sotto accusa anche per non aver dato un gioco alla squadra. A parlare della questione della società giallorossa è un ex come Sebino Nela, intervenuto a Notizie.com per raccontare il suo punto di vista sull’inizio di stagione della Roma.

Nela su Mourinho: “Non mi esprimo e non voglio dare giudizi”

L’ex difensore, in campo anche con le maglie di Genoa e Napoli, ammette di non aver mai avuto grande fiducia nella formazione capitolina.

“Non so se qualcuno si aspettava qualcosa di diverso – le sue dichiarazioni – io no. La campagna acquisti non è stata certo qualcosa di straordinario”. Un mercato in cui c’è anche l’arrivo di Lukaku in prestito.

Un affare sul quale Nela dice: “È uno di quei calciatore che può far crescere la squadra e dare un contributo importante. Bisogna però – aggiunge – vedere che Lukaku sarà: se è quello di qualche anno fa, all’Inter, allora sì. Se è quello dell’anno scorso, ci sarà qualche problema in più”.

Infine, su Mourinho: “Non voglio dare giudizi, tanto tutti gli allenatori hanno ragione. Per dare un giudizio definitivo – conclude – aspetto la decima giornata, ma non so se cambierò rispetto a quanto visto, soprattutto sulla Roma”.