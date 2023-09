“Lukaku sgradevole, Mourinho non è un problema”: ha detto tutto in diretta

Mourinho e Lukaku, rispettivamente allenatore e attaccante della Roma, sono stati attaccati con parole decisamente forti

La stagione della Roma non è iniziata come l’ambiente giallorosso si aspettava; un punto in tre partite contro Salernitana, Verona e Milan. L’ultima giornata prima della sosta, all’Olimpico, i rossoneri si sono imposti due a uno mettendo a nudo tutti i limiti dei ragazzi di Mourinho; difesa che ha perso la solidità dell’anno scorso, poco equilibrio tra i reparti e la solita difficoltà offensiva specialmente negli scontri diretti.

Sul banco degli imputati è finito Mourinho reo di non dare un gioco all’altezza della squadra considerando soprattutto gli elementi a disposizione del tecnico portoghese. Situazione decisamente complessa per la Roma chiamata, a partire dal match casalingo con l’Empoli, a cambiare marcia in modo da iniziare, in maniera definitiva, il proprio campionato.

Il momento dei giallorossi è, in questi giorni, oggetto di discussione; a dire la sua anche Walter Sabatini. Il direttore sportivo, ai microfoni di TvPlay, ha espresso il suo pensiero sul tecnico portoghese. “Non penso Mourinho sarà un problema” dichiarazione che va controcorrente rispetto a quella di Lo Monaco. A tal proposito Sabatini ha sottolineato “Non me la sento di contraddirlo, avrà fatto delle valutazioni per dire determinate cose“. Possiamo dire come il dibattito su Mourinho e sul fatto se il tecnico sia o meno un problema per la Roma è un qualcosa che ci porteremo avanti, almeno, fino alla fine della sosta per le nazionali.

Sabatini diretto su Lukaku: “Mi ha scandalizzato”

In aiuto di Mourinho potrebbe arrivare Lukaku; il centravanti belga, nei minuti disputati contro il Milan, ha fatto vedere quello che può dare alla squadra. Il giocatore, se servito a dovere, può regalare numerose soddisfazioni ai tifosi giallorossi che sperano di vedere, con buona continuità, la coppia con Dybala.

Su Lukaku e, nello specifico il comportamento avuto nei confronti dell’Inter, ha voluto dire la sua Walter Sabatini; il direttore sportivo non ha fatto troppi giri di parole definendo “sgradevole” l’atteggiamento del centravanti belga verso la squadra nerazzurra. “L’Inter lo ha reso felice e lo ha difeso, il suo tentativo di fuga mi ha scandalizzato“.

Il riferimento è, ovviamente, al comportamento di Lukaku nel corso della sessione estiva di mercato quando sembrava ad un passo dal ritorno all’Inter; le cose, come sappiamo, sono andate in maniera completamente diversa e ora il giocatore è alla corte di Mourinho con il compito di trascinare i giallorossi il più in alto possibile in classifica.