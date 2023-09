L’accusa del campione d’Italia: “Troppi soldi, valgo 5 milioni”

Le parole di uno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato sulle cifre folli raggiunte in questo calciomercato

Per il Napoli è fondamentale. Preciso, ordinato in ogni azione e leader del possesso palla degli azzurri, Stanislav Lobotka ha un’idea chiara di quale possa essere il suo valore sul mercato.

Il giocatore slovacco, intervistato da ‘Forbes’, ha detto la sua su un tema molto discusso sui social e dagli addetti ai lavori. Fresco campione d’Italia e uomo chiave della formazione di Luciano Spalletti, il mediano è stato il calciatore con più passaggi completati dello scorso campionato, con una percentuale di riuscita del 94%. Numeri strepitosi che lo hanno avvicinato a mostri sacri del centrocampo come Toni Kross e Luka Modric. Tuttavia Lobotka ha un’idea ben precisa di quello che potrebbe essere il suo valore: “Io mi valuterei 5 milioni di euro, non riesco a capire le somme enormi con le quali vengono pagati oggi i calciatori“. Il numero 68 del Napoli ha espresso quindi la sua perplessità sulle enormi somme sborsate dai top club, che non rifletterebbero il reale valore dei calciatori. Non a caso infatti il giocatore, finito nel corso dell’estate nel mirino dei club arabi, ha declinato le offerte, rimanendo in Italia. Un punto di vista diverso nell’universo calcistico di oggi in cui i soldi ormai sembrano essere diventati l’unico obiettivo.