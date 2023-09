Jet privato e 150 milioni sul piatto: pronto il trasferimento in Arabia Saudita

La squadra araba continua a spingere ed è pronta a fare un clamoroso rilancio prima della chiusura del calciomercato

Resistere sarà molto difficile. Se fino ad adesso il Liverpool, sospinto dalla volontà di Jurgen Klopp di non perdere uno dei suoi leader, ha rimandato al mittente ogni proposta, la prossima offerta potrebbe far vacillare il club inglese.

L’Al-Ittihad vuole Momo Salah a tutti i costi. La formazione saudita, allenata da Nuno Espirito Santo, vuole la stella egiziana per completare un attacco da sogno con Karim Benzema. Dopo gli altri clamorosi colpi dalla Premier League che rispondono ai nomi di Kantè e Fabinho, l’obiettivo numero dei dirigenti arabi è l’attaccante del Liverpool. E i Reds, dopo aver rifiutato già due offerte da oltre 100 milioni, stanno per ricevere l’assalto finale del club saudita. La cifra messa sul piatto, come riporta ‘The Mirror’, potrebbe essere di oltre 150 milioni, con i dirigenti della squadra giallonera che, fiduciosi di portare a termine l’operazione, avrebbero già prenotato un jet privato per il calciatore. Manca sempre meno alla deadline del calciomercato arabo, vedremo se le resistenze del Liverpool e di Jurgen Klopp basteranno per fermare le irresistibili proposte degli sceicchi arabi.