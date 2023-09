Il Genoa chiude un colpo tra gli svincolati

Il Genoa prende un nuovo difensore: i rossoblù hanno l’accordo per il 19enne, svincolato, che si aggregherà alla formazione Primavera

Dopo la delusione della sconfitta al fotofinish contro il Torino, il Genoa prova a rialzarsi e a preparare al meglio la gara contro il Napoli in programma dopo la pausa delle Nazionali.

La formazione di Gilardino lavorerà sul campo in queste due settimane, sperando di migliorare l’intesa in campo e l’adattamento dei nuovi. Intanto la società non sta ferma ed ha messa a segno un colpo in prospettiva. In città, infatti, è arrivato Faroukou Cissè, difensore classe 2004, attualmente svincolato dopo aver militato nelle giovanili di bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Capace di giocare anche da mediano davanti alla difesa o da terzino destro, il 19enne con passaporto ivoriano si legherà al Grifone per i prossimi anni. Probabile, riporta ‘Primo Canale’, che il calciatore venga aggregato alla Primavera con Gilardino chiamato a valutare un suo eventuale impiego in prima squadra.