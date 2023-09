Guardiola firma nel 2024: destinazione clamorosa

Nuova panchina per Guardiola nel 2024, la possibile destinazione è clamorosa. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Prosegue a gonfie e vele l’avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Nella stagione del Triplete, il tecnico spagnolo ha anche rinnovato il contratto con i Citizens fino a giugno 2025.

Un legame ancora di lunga durata che non allontana però le sirene di altre prestigiose panchine. L’ex Barcellona e Bayern Monaco aveva già spaventato i tifosi del City: “Nel momento in cui sentirò che qualcosa non andrà mi dimetterò o non rinnoverò il mio contratto. Non rimarrò come Ferguson o Wenger: il contratto è solo un pezzo di carta, ho esteso il mio impegno con il club perché sento che la squadra può ancora crescere sotto la mia guida. Ma alla fine dipende tutto dal risultato: se ci stanchiamo l’uno dell’altro, non rimango fino alla fine per forza”. Per l’allenatore spagnolo spunta ora un’altra tentazione.

Guardiola CT dell’Inghilterra: l’indiscrezione sul tecnico spagnolo

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, Pep Guardiola è il primissimo nome della Federazione inglese per la successione di Southgate nel 2024.

Il manager del Manchester City, dopo la lunga militanza in Premier League, fa gola alla Federcalcio inglese per il ruolo di Commissario Tecnico. La Football Association punterebbe così il migliore in circolazione per riportare un grande trofeo in Inghilterra. È lui il sogno per il post Southgate dopo Euro 2024.