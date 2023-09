Doveva sostituire Allegri: adesso lo scippano alla Serie A

Panchina bollente ed esonero sempre più vicino: occhi puntati su un allenatore che sta continuando a fare molto bene nel campionato di Serie A

Inizio di stagione da incubo per il Lione, relegato nei bassifondi della classifica in Ligue 1. L’Olympique ha collezionato un solo punto ed è ultimo nel campionato transalpino.

Un solo pareggio e ben tre sconfitte nelle prime quattro giornate per la squadra allenata da Laurent Blanc, ultima il pesante 4-1 subito davanti ai propri tifosi contro i campioni di Francia del Paris Saint-Germain. Situazione insostenibile per la tifoseria, che da tempo chiede la testa dell’attuale allenatore. Blanc è sempre più vicino all’esonero, con la dirigenza del Lione a caccia di un sostituto per il cambio in panchina, approfittando anche della sosta per le nazionali.

Lione, Blanc verso l’esonero: tra i candidati c’è anche Thiago Motta

Gallardo è un profilo che piace molto all’Olympique, ma l’argentino (al momento senza squadra) ha rifiutato la corte dei francesi.

Da escludere anche la pista che porta a Bruno Lage, destinato a restare alla guida del Botagofo in Brasile. Il quotidiano ‘L’Equipe’ lancia altri due candidati perciò per la panchina del Lione: Will Still del Reims e Thiago Motta, quest’ultimo ovviamente tecnico del Bologna. L’italo-brasiliano sta continuando nel suo ottimo lavoro in Emilia e avrebbe attirato l’interesse della dirigenza lionese. Il 41enne allenatore, inoltre, rimane sempre in orbita della Juventus e delle altre big italiane in caso di ribaltoni sulle panchine di Serie A. Thiago Motta non ha rinnovato per il momento il contratto con il Bologna ed è in scadenza il prossimo giugno. Adesso su di lui gli occhi del Lione, ma difficilmente si muoverà a stagione in corso lasciando la guida dei felsinei.