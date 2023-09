DIRETTA Roma, Tiago Pinto in conferenza: la risposta sul rinnovo di Mourinho LIVE

Dopo il mercato estivo, come di consueto il gm della Roma Tiago Pinto prende la parola per fare un bilancio generale e spiegare le operazioni giallorosse

Archiviato il calciomercato estivo, ma anche le prime tre giornate di campionato, è tempo di bilanci a Trigoria. Come accade dopo ogni sessione, il gm della Roma Tiago Pinto ha preso la parola dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini per fare un bilancio dell’estate e dell’inizio tutt’altro che esaltante della squadra di Mourinho.

Su Calciomercato.it in diretta le parole del dirigente della Roma:

Ogni volta che si parla con un direttore sportivo, ci è stato detto che iniziare la stagione con un allenatore a fine contratto è sempre rischioso. Cosa pensa di questo argomento e quali sono i progetti della società su Mourinho? Gli verrà proposto il rinnovo?

Faccio solo una piccola introduzione. Io non ho voluto mancare la mia parola, ho sempre detto che non parlo tanto ma che ero disponibile a chiarire le cose che accadono nel mercato. So che ci sono altri temi da affrontare. I temi dei rinnovi vanno affrontati nelle sedi opportune e non pubblicamente. Siamo consapevoli del momento che viviamo e siamo tutti motivati e carichi per riprendere verso il nostro obiettivo, essere concentrati su quello che possiamo fare meglio. I temi importanti per la società li affrontiamo internamente con le persone giuste.

“Quando comincia una sessione di mercato abbiamo bisogno di mettere insieme tre piani diversi. Uno è il piano tecnico, il più semplice da capire visto che vogliamo sempre fare una squadra più forte. Rispetto le opinioni di tutti, ma se vediamo i giocatori la squadra è migliorata, ci sono più soluzioni. Poi c’è il piano economico, sappiamo del settlement agreement, che dobbiamo spendere per due anni al 70% dei ricavi. Mentre gli altri direttori sportivi si godano le vacanze ho fatto tutto giugno alla ricerca delle risorse per rispettare questo aspetto. Poi è importante anche prendere giocatori giovani e di prospettiva che possano dare risultati sportivi ed economici. Con i paletti che abbiamo cerchiamo di equilibrare tutto questo. Sono qui a garantire che la Roma abbia rispettato i paletti Uefa, che ci siano giocatori di prospettiva. Senza dimenticare che il settore giovanile è stato da subito fondamentale con il mister. Vero che abbiamo aumentato il monte ingaggi, ma secondo me siamo riusciti a mettere questi tre piani insieme vedi Aouar e Ndicka. Marcos Leonardo? È un obiettivo, questi giocatori sono sempre nel nostro orizzonte. Ma anche questi giocatori hanno valori importanti, quando abbiamo l’opportunità di farlo. Però magari Ndicka s a 23 anni se lo vai a comprare costa 20 milioni, invece noi lo abbiamo preso a zero e sembra come se fosse uno scarto”.

“Sarà impossibile uscire da questa conferenza con il minimo feeling di scontro tra me e Mourinho. Magari nel passato, ora uso attenzione massima in quello che dico perché non vorrei mai che uscisse la sensazione di uno scontro. Parliamo la stessa lingua, ci diciamo in faccia quello che pensiamo e siamo motivati per portare avanti i migliori progetti della Roma. Roma obbligata alla Champions? Dal primo giorno che sono arrivato a Roma ho capito e sentito che l’ambizione della società è arrivare in Champions. Ed è anche il mio. Io non dico mai che siamo obbligati, ma se tu vai a prendere Wijnaldu, Dybala, Abraham, qualcosa devi dirgli perché loro non vengono in squadre che non lottano per la Champions o qualcosa di importante. Non penso che io e l’allenatore siamo in disaccordo.

Dybala? Ovvio che non siamo il Manchester City, Io anche volevo prendere Declan Rice, ma se noi fossimo stati il City magari io non sarei stato seduto qui e ce ne sarebbe stato uno più bravo. Noi siamo riusciti a prendere giocatori che avevano avuto problemi in condizioni ottime. Il lavoro dello staff medico, i fisioterapisti, per me è un asset e posso usare quello per convincere i giocatori. Poi voglio dire su Renato Sanches. Tutto quello che andrà male c’è un responsabile ed è Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore. Lo volevo prendere al Benfica e alla Roma ma non ci sono riuscito. Ora ce l’ho fatta. Ha avuto problemi in passato, se li avrà ancora la colpa sarà mia. Ma io sono sicuro che con questo staff tireremo fuori il suo meglio. Per questo abbiamo fatto un contratto in base alle presenze. Come giocatore però mi fa impazzire”.

“Arbitri? Io non voglio entrare in guerra o fare polemiche. Noi però dobbiamo sentire quello che dicono gli arbitri, i consigli e tutto, però anche loro devono sentire noi. Io personalmente ho un po’ smesso, ormai non ci capisco nulla. Ho pensato di essere uno che vedeva tanto calcio e capiva tante cose, invece non capisco nulla. Non capisco la differenza tra il rigore non dato a Zaniolo a Napoli e quello dato al Milan per Rui Patricio. Oggi sembra che il potere decisionale in campo dell’arbitro è minore. Più che le interviste le persone responsabili devono sentire cosa dicono allenatori e giocatori. Ci sono cose di cui mi sento in difficoltà a parlare perché non le capisco. Quando non capisci l’uniformità dei criteri, questo tempo di recupero extra. È un tema complicato, ma noi ci aspettiamo sempre giustizia. Quando sentiamo che non c’è magari abbiamo un atteggiamento che alle persone non piace”.

IN AGGIORNAMENTO