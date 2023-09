Allegri ha bisogno del miglior Vlahovic: il compito del serbo dopo la sosta

La Juventus di Massimiliano Allegri ha bisogno del miglior Dusan Vlahovic dopo la sosta per le nazionali: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo un inizio di stagione decisamente positivo rispetto alle precedenti due partenze della nuova gestione del tecnico livornese. In tre gare sono arrivati 7 punti, con due vittorie (ai danni di Udinese ed Empoli) senza trascurare il deludente pareggio in casa contro il Bologna di Thiago Motta.

In attacco, al fianco di Federico Chiesa c’era ovviamente Dusan Vlahovic, centravanti serbo che deve riscattare una stagione deludente, quella scorsa, e spegnere le voci di calciomercato estive che volevano addirittura una sua partenza per lasciar spazio a Romelu Lukaku, poi approdato alla Roma di Josè Mourinho. L’ex giocatore della Fiorentina ha iniziato la sua annata con due reti messe a segno, con Udinese e Bologna, ma anche con una prestazione non esaltante in casa dell’Empoli condita, in negativo, anche dal rigore fallito nel primo tempo. Ora c’è la sosta per riordinare le idee, ma la certezza è una: la Juventus ha bisogno del miglior Dusan Vlahovic per raggiungere i suoi obiettivi in questa stagione.

Vlahovic deve ripartire subito: la Juventus ha bisogno di lui

Nonostante, nei mesi scorsi, abbiamo parlato delle difficoltà per Vlahovic nel gioco frammentato della Juventus, ora il centravanti serbo deve dare qualcosa in più per motivare il prezzo del suo acquisto nel gennaio del 2022 e, soprattutto, riscattarsi al meglio dopo un’annata più che deludente che ha visto la Vecchia Signora fuori addirittura dalla Champions League nella fase a gironi.

Al ritorno dalla sosta ci sarà subito un esame importante in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri e poi la trasferta, sempre complicata, in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sfide fondamentali per capire come sta la Juventus e come sta Dusan Vlahovic.