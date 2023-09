Ultimo regalo Champions, Hazard gratis con vista Lazio

Il giocatore, libero dopo l’avventura con il Real Madrid, è pronto a tornare in campo. L’accordo con il suo nuovo club è davvero vicino

Edenz Hazard è uno dei grandi calciatori, che in questo momento sono svincolati. Il calciatore belga, come Sergio Ramos o Jesse Lingard, in linea puramente teorica (non si registrano interessi in questo momento) potrebbero approdare in Serie A.

Il belga, però, potrebbe avere già trovato il suo nuovo club: secondo quanto riportato da ‘Futbol Total’, sulle sue tracce ci sarebbe il Feyenoord. Il club olandese, che oggi ha battuto per 5 a 1 l’Utrecht in trasferta, ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro partite di Eredivisie ed è alla ricerca di rinforzi, soprattutto per la Champions League.

Per il Feyenoord, infatti, testa di serie nell’urna di Nyon, il girone permette di sognare l’accesso agli ottavi di finale. Hazard, così, se dovesse accettare la proposta del club olandese, si ritroverebbe a sfidare l’Atletico Madrid, il Celtic, oltre che la Lazio di Maurizio Sarri.

Hazard cerca il rilancio: avventura da dimentica al Real Madrid

Hazard ha voglia di rilanciarsi dopo un’avventura davvero complicata al Real Madrid. Il belga, che ha compiuto 32 anni lo scorso sette gennaio, è dunque alla ricerca di una nuova squadra.

Lo scorso anno sono state solamente dieci le partite giocate da Hazard. E’ così arrivato un solo gol alla prima giornata contro il Celtic, oltre che due assist. Non ha certo fatto meglio due stagioni fa, dove, anche in questo caso, ha realizzato una sola rete. Meglio tre anni fa, con quattro gol in ventuno partite. Ora è tempo di cambiare marcia, per provare a chiudere bene la carriera.