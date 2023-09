Roma, clima teso tra Mourinho e la squadra: “Una caz***a”

Roma, voci di clima teso tra Mourinho e la squadra, ma arriva subito la smentita: “Una caz***a”

Un inizio di stagione decisamente da dimenticare. La pausa servirà alla Roma per resettare tutto e ripartire nel modo migliore.

Alla ripresa del campionato i giallorossi ospiteranno l’Empoli, ancora a quota zero punti in classifica. Una grande occasione per la Roma per cercare la prima vittoria in campionato. La sfida persa contro il Milan ha visto i giallorossi reagire solo quando si sono trovati in superiorità numerica. Troppo poco dunque. Risultati che non arrivano e clima che sembra farsi piuttosto teso. Si è infatti diffusa la voce che dopo la partita contro il Milan ci sarebbe stata una forte discussione nello spogliatoio dell’Olimpico tra Mourinho e alcuni giocatori. Il tecnico voleva parlare all’arbitro, ma alcuni calciatori si sarebbero lamentati e avrebbero risposto a tono parlando di scarsa condizione fisica e poca organizzazione.

Roma, lite tra Mourinho e squadra: Zazzaroni smentisce

Dell’argomento ha parlato anche il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni, intervenuto alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’.

Zazzaroni si è espresso in maniera categorica: “Questa è una caz…a. In realtà è l’esatto contrario. I confronti tra Mourinho e i giocatori sono sempre positivi e il resto sono soltanto delle falsità”. Nessuna frattura dunque tra il tecnico e la squadra, che può quindi guardare al meglio a quella che è la preparazione in vista della sfida contro l’Empoli in programma domenica 17 alle 20.45 all’Olimpico. Anche se l’allenatore portoghese non potrà contrare su diversi elementi alla ripresa degli allenamenti: vuoi per i convocati nelle rispettive nazionali, vuoi per i tanti infortuni.