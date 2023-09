Milan, problemi per il derby: Pioli e il big a rischio

Il Milan prepara il derby con l’Inter con potenziali grane per Pioli: uno dei big rossoneri a rischio per la stracittadina

Sarà un derby di Milano di altissimo profilo e tutto da vivere, quello dopo la sosta per le nazionali. Sabato 16 settembre, alle ore 18, Milan e Inter si sfideranno per il primato, a pari punti e a punteggio pieno. Una stracittadina che potrà dire già qualcosa in chiave corsa scudetto. Ma con Stefano Pioli che potrebbe essere svantaggiato rispetto a Simone Inzaghi, con un big a rischio.

Saranno infatti 15 i giocatori del Milan a partire per i viaggi con le rispettive nazionali. In particolare, due per Pioli saranno a disposizione soltanto per due allenamenti prima del derby. Musah e Pulisic come spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ rientreranno dagli Stati Uniti non prima delle ore 16.30 del 13 settembre, con tanto di jet lag da smaltire. Soprattutto per quanto riguarda l’attaccante, da capire se sarà in condizione di scendere in campo dal primo minuto. Scalda i motori Chukwueze.