‘Mezza promessa’ con la Juve: Ramadani apre alla firma

Dopo un calciomercato estivo al risparmio, la Juve guarda al futuro: possibile firma a breve per i bianconeri

E’ stata una estate sicuramente complicata per la Juventus, che ha chiuso definitivamente i conti con la giustizia sportiva anche a livello continentale, venendo esclusa dalla Conference League, e si è avviata verso un nuovo ciclo con tutte le prevedibili difficoltà. Bianconeri che dal punto di vista finanziario hanno dovuto agire con grande oculatezza sul mercato, limitando i loro movimenti davvero al minimo.

L’acquisto di Weah, il rinnovo di Rabiot, il riscatto di Milik e il ritorno di Cambiaso dal prestito al Bologna. Queste le poche operazioni in entrata, con Giuntoli che ha dovuto concentrarsi sulle uscite per monetizzare il più possibile. Alla fine, molti big sono rimasti e questo potrebbe aiutare la Juventus a essere competitiva di sicuro per la zona Champions, forse anche in chiave scudetto, ma questo lo dirà solo il tempo. Intanto, con la prima missione compiuta dal nuovo ds di razionalizzare i costi, si può guardare con fiducia alle prossime sessioni di mercato e non solo.

Juventus, il rinnovo di Chiesa ora è (forse) più vicino: le ultime

Questioni delicate da definire, come ad esempio quella contrattuale di Federico Chiesa. L’attaccante era uno dei papabili in partenza, è rimasto e si sta riprendendo la Juventus di forza, con già due reti in campionato in tre gare.

Il classe 1997 ha un contratto in scadenza nel 2025, la prossima estate potrebbe essere a un solo anno dall’addio. Ecco perché l’agente Fali Ramadani ha aperto al rinnovo, sebbene ‘light’, di una sola stagione, fino al 2026, per rimandare discorsi di lungo termine al futuro. Una ‘mezza promessa’, così la definisce la ‘Gazzetta dello Sport’. Saranno dunque settimane cruciali in cui Giuntoli dovrà fare in modo di percorrere la parte restante del tragitto per arrivare a una firma fondamentale.

