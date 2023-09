Maignan spaventa il Milan e non chiude al Psg: l’annuncio del francese

Le dichiarazioni del portiere arrivano direttamente dalla Francia. Ecco cosa ha detto il numero uno del Diavolo

Mike Maignan è uno dei pilastri di Stefano Pioli. Il portiere francese è un insostituibile per il Milan e questi anni, quando non c’è stato la differenza è stata evidente.

Maignan è tra i migliori al mondo nel suo ruolo e ormai se ne sono accorti proprio tutti. Se ne accorto, finalmente, anche Didier Deschamps, che gli ha consegnato le chiavi della porta della Nazionale. Per Stefano Pioli, come detto, è fondamentale, ma il futuro dell’ex Lille è tutto da scrivere.

Dalla Francia arrivano, infatti, alcune dichiarazioni, che spaventano i tifosi del Milan. Maignan – come scrive Le Parisien, che riporta anche le sue parole – è volato a Villiers-le-Bel, a nord di Parigi, dove ha mosso i suoi primi passi. Un ritorno alle origini con annesso bagno di folla, tra autografi e foto. Così per il portiere c’è stato modo per rilasciare alcune dichiarazioni. Si è parlato della doppia sfida contro il Psg in Champions League, ma anche del suo futuro: “Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille, quindi non è un campo che non conosco – ammette Maignan -. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me”.

E’ arrivata, poi, una domanda di un ragazzino, che come molti tifosi del Psg si augura di rivederlo un giorno sotto la Torre Eiffel: “Sono parigino ma oggi sono sotto contratto con il Milan – ammette il portiere -, per il futuro non si può sapere”.