Legame eterno e ritorno alla Juventus: Del Piero svela tutto

Le parole di Alex Del Piero a margine di un evento in Puglia. L’ex capitano della Juventus ha parlato anche di un possibile approdo in società

Dopo una stagione che definire complicata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la Juventus ha avviato un percorso di restyling societario. Il riassetto della ‘Vecchia Signora’ è ancora tutto in divenire e non sono esclusi nuovi colpi di scena. In tempi e in modi diversi, infatti, sono tante le bandiere bianconere a proposito delle quali si è parlato di un possibile approdo in dirigenza.

Tra i tanti nomi, la candidatura di Alex Del Piero è circolata insistentemente dei mesi. Proprio sull’argomento, tra i tanti temi affrontati, si è soffermato l’ex bandiera della Juventus, protagonista di un evento in Salento.

Al Forum eventi di San Pancrazio Salentino, Del Piero ha infatti preso parte ad un incontro organizzato dal Forum ‘Leggenda Bianconera’. Un’occasione che ha riunito circa tremila persone, appassionati di calcio e fan del ‘Pinturicchio’, che anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo non smette di far breccia nel cuore degli appassionati di calcio.

Serata salentina nella quale – attraverso dei video – è stata ripercorsa la carriera di Del Piero. Istantanee che hanno commosso il recordman della Juventus sia in termini di presenze che in termini di gol, oltre che Campione del Mondo con l’Italia nel 2006. Come rivelato da ‘Il Quotidiano di Puglia’, però, Del Piero ha risposto anche ad una domanda non banale sul suo futuro. Sono tanti i tifosi della Juventus che si stanno chiedendo se e quando per Del Piero si possa ritagliare uno spazio in società. A tale quesito, l’ex numero 10 ha risposto senza peli sulla lingua: “Io mi sento ancora della Juventus, non c’è bisogno di avere un ruolo in società.”