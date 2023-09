Greenwood in Serie A: proposto anche a Milan e Roma

L’attaccante del Manchester United avrebbe potuto vestire la maglia rossonera o quella giallorossa. Ecco come sono andate le cose

Mason Greenwood sarebbe potuto sbarcare in Serie A proprio al termine del calciomercato estivo.

Il giocatore è stato vicino al vestire la maglia della Lazio. Il club biancoceleste, come vi abbiamo raccontato, aveva trovato l’accordo sia con il Manchester United che con lo stesso attaccante. Il parere negativo di Maurizio Sarri e una piazza poco propensa ad accoglierlo per il suo recente passato extracampo, hanno, però, fatto arenare la trattativa.

Greenwood, così, si è trasferito in Spagna, per giocare con il Getafe. Per il 21enne di Bradford non è stato davvero facile trovare squadra e i rifiuti non sono mancati. I suoi agenti – come scrive The Athletic – lo avrebbero proposto al Brentford in Premier League, ma anche ad altri due club di Serie A, il Milan e la Roma, senza successo. Ora il classe 2001 avrà dunque la possibilità di rilanciarsi in Liga.