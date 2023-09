Dimissioni bianconere dopo l’esonero: ecco il nuovo allenatore

Le ultime sulla panchina del club transalpino: c’è già il nome del sostituto. Clamoroso ribaltone in atto

Inizio di stagione davvero complicato per il Lione di Laurent Blanc, ultimo in classifica in Ligue 1 dopo le prime quattro partite.

L’OL è reduce dal pesantissimo ko contro il Psg. Un 4 a 1 che mette seriamente a rischio la panchina dell’ex Ct della Nazionale transalpina. Serve una scossa dopo tre sconfitte e un solo punto (contro il Nizza), in vista della ripresa del campionato.

Dopo la sosta per le Nazionali, nel match interno contro il Le Havre, potrebbe dunque esserci un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato L’Equipe, l’idea sarebbe quella di affidare la panchina del Lione a Bruno Lage, attuale allenatore del Botofago. Non c’è ancora nulla di certo, ma la Eagle Football, che possiede entrambi i club starebbe pensando al clamoroso ribaltone. Una soluzione che potrebbe far piacere all’ex Wolves, che nel weekend aveva presentato le proprie dimissioni, respinte dai brasiliani