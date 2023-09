500 milioni non bastano per la big: rischia già l’esonero

Massicci investimenti sul mercato nell’ultima sessione estiva, ma i risultati non arrivano per la big: il tecnico già a rischio e sulla graticola

Il Chelsea continua a deludere in Premier League, malgrado un’altra campagna acquisti faraonica nell’ultimo finestra estiva.

Una sola vittoria e appena 4 punti in alternate gare in questo inizio di stagione per i ‘Blues’, che non riescono a ingranare neanche con l’arrivo di Pochettino in panchina dopo i vari ribaltoni alla guida tecnica della scorsa annata. L’ultimo ko per i londinesi é arrivato sabato nella gara contro il Nottingham Forest, con il Chelsea sconfitto davanti al proprio pubblico. Lo ‘Stamford Bridge’ non ha certamente gradito la prestazione dei propri beniamini, con Caicedo tra i peggiori in campo. Mister 133 milioni non ha convinto finora, malgrado l’agente investimento del patron Boehly per strapparlo al Brighton allenato da De Zerbi.

Disastro Chelsea: Pochettino sulla graticola, è già a rischio esonero

Il proprietario del Chelsea nell’ultima sessione del calciomercato ha speso quasi 500 milioni di euro, cifra superiore anche ai club della ricchissima Saudi League.

La nuova rivoluzione in seno ai ‘Blues’ non sta però funzionando e sulla graticola è già finito Mauricio Pochettino, che fatica a trovare il bandolo della matassa di una squadra che la scorsa stagione ha fallito l’accesso all’Europa. Il Chelsea dopo soltanto quattro giornate è già a -8 dalla capolista Manchester City, con i tifosi spazientiti per l’inizio di campionato disastroso dei ‘Blues’. Pochettino deve invertire il trend al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, altrimenti il rischio di un possibile esonero già in questa prima parte di stagione diventerebbe concreto per il tecnico argentino.