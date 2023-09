Napoli, l’ex ‘punge’: “Sarri super, ma Garcia ha sbagliato. Ecco cosa deve fare”

L’ex difensore del Napoli analizza il ko contro la Lazio, imputando più di qualche colpa a Rudi Garcia

Il Napoli perde la sua prima partita in stagione, cadendo per la seconda volta di fila al ‘Maradona’ contro la Lazio. La squadra di Rudi Garcia va ko con i gol di Luis Alberto e Kamada, rischiando di capitolare più di una volta nella ripresa, salvata dal Var e il fuorigioco semiautomatico.

Un ko inaspettato, non tanto per un avversario comunque forte come la Lazio, ma soprattutto per le modalità. Qualche perplessità la gara di ieri sera l’ha sicuramente lasciata in casa azzurra e a parlarne è stato Salvatore Aronica, intervistato in esclusiva da ‘notizie.com’: “Non me l’aspettavo proprio, ma Rudi Garcia secondo me ci ha messo del suo. Sarri – spiega l’ex difensore del Napoli – ha organizzato una gara perfetta, a mio avviso è stato agevolato anche da qualche errore di Garcia. Parlo dei cambi e della gestione della partita, alcune cose non mi hanno convinto troppo. Io, fossi in lui, ripartirei dagli interpreti e da ciò che ha fatto Spalletti. Poi, certo, vanno aggiunti i propri concetti e le proprie idee. Ma l’impronta da seguire deve essere quella dell’anno scorso, ha permesso al Napoli di trionfare”.

Il consiglio di Aronica all’allenatore francese è quindi di prendere spunto, anzi ripartire in maniera importante dalla struttura e lo spartito del Napoli di Spalletti, campione d’Italia. Difficile pronosticare un eventuale secondo titolo consecutivo per i partenopei: “Non lo so, quando avviene un cambio in panchina si riparte quasi da zero. Il Milan ha modificato in modo massiccio la rosa e sta andando alla grande, l’Inter e la Juve hanno voglia di rilanciarsi. Spalletti è andato via e ora bisogna fare di necessità virtù”.