“Mandato in prestito”: cessione durante Empoli-Juventus

Nel primo tempo di Empoli-Juventus, i bianconeri avanti con Danilo: ma due calciatori vengono ‘cacciati’ a partita in corso

La Juventus riesce a imporsi nel primo tempo sul campo dell’Empoli. Al duplice fischio dell’arbitro il punteggio vede i bianconeri in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Danilo a metà frazione.

Ma nonostante il vantaggio, la squadra di Allegri non sta facendo certo una prestazione molto convincente. Gioco lento e prevedibile, poche occasioni da gol e allora i tifosi che mettono nel mirino qualcuno dei giocatori in campo.

In particolare è il centrocampo a non convincere i sostenitori bianconeri che danno una ‘sentenza’ senza appello: li vorrebbero immediatamente fuori dal terreno di gioco. Gli indiziati ad andare via sono Locatelli, McKennie e Miretti.

Empoli-Juventus, bocciatura per Locatelli, McKennie e Miretti

I tifosi si sono scagliati fin dai primi minuti contro i tre centrocampisti della Juventus. In particolare diversi tweet indicano in McKennie e Locatelli due calciatori da sostituire in maniera immediata.

“Fuori, via” scrive un utente rivolto proprio ai due bianconeri, mentre un altro vorrebbe l’americano il prima possibile fuori dal terreno di gioco. Ma ce ne sono anche contro Miretti con più di un twitter che invita la società a mandarlo via in prestito per farlo maturare. E c’è anche chi la mette sull’ironia: “Miretti, McKennie, Locatelli: per vederli tutti insieme mi prendo un gaviscon”.

Ecco alcuni tweet:

L'utilità di McKennie sulla destra devo ancora capirlo , fascia totalmente inutile così — mistermeeseeks26 (@mistermeeseeks5) September 3, 2023

Mckennie in campo è più lento della Mercedes sui rettilinei. — 𝓢𝓲𝓵🍒🌷🦄 (@_lasilviaaa) September 3, 2023

miretti va mandato in prestito

mckennie e locatelli FUORI VIA — gabriela (@ch16lec) September 3, 2023

VOGLIO FUORI MCKENNIE è caduto col pallone per stopparlo — Öcsi (@Elmy7h_19) September 3, 2023

Locatelli tra i più sopravvalutati della storia della Juventus #EmpoliJuve — Michelangelo Martone (@MartoneMic) September 3, 2023

mckennie miretti e locatelli per vederli tutti insieme mi prendo un gaviscon — santana (@wankysantana_) September 3, 2023

Locatelli e Miretti manco in Serie C potrebbero giocare. #EmpoliJuve — Antidoto Bianconero ⚪⚫ (@antidoto99) September 3, 2023

locatelli ti devi togliere quella maglia e devi pubblicamente chiedere scusa per averla indossata 2 anni — • (@gabryhz) September 3, 2023