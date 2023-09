Inzaghi vince e pensa già al derby: “Mi stimola. Martinez? Può essere il migliore”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del match di San Siro, contro la Fiorentina. Ecco le sue parole

L’Inter cala il poker e aggancia il Milan. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno avuto vita facile contro la Fiorentina, imponendosi con un netto quattro a zero, grazie alle reti di Thuram, Lautaro Martinez (doppietta) e Calhanoglu (su rigore).

Non può, dunque, che essere soddisfatto, il tecnico dell’Inter: “Dobbiamo continuare così, è solo l’inizio ma chiaramente ci siamo – afferma Dazn -. Thuram ha fatto molto bene, mi era piaciuto tanto anche nelle altre due partite, fortunatamente ha trovato il gol. C’è grande voglia di non prendere reti, abbiamo concesso poco anche oggi. Tutti si stanno sacrificando, anche gli attaccanti. Lautaro Martienz può vincere la classifica capocannonieri? Speriamo che accada perché si sacrifica tanto per la squadra. Sono soddisfatto per quello che da anni sta facendo con me, è in continua crescita, è davvero un leader”.

Ora la testa è inevitabilmente al derby – “Mi stimola, sappiamo tutti cosa rappresenta per società e tifosi – prosegue Inzaghi -. Ora, però, c’è la sosta e tanti giocatori andranno andranno con le Nazionali, qualcuno avrà qualche partite ravvicinata, ma è qualcosa che già sapevamo… I giocatori li aspettiamo e cercheremo di prepararla al meglio”.

Inzaghi si gode gli ultimi acquisti e una rosa più lunga – “Lo scopriremo col tempo se è davvero così. Klaassen? Lo aspettiamo, ha fatto solo un allenamento con noi, Pavard, che è un giocatore importante, un paio”.