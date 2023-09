Guaio Juve, rottura del crociato: operazione e lunghissimo stop

Brutta notizia in casa Juventus: l’esito è ufficiale, rottura del crociato e operazione che costringe ad un lunghissimo stop

Brutta notizia in casa Juventus. Il giovane attaccante della formazione Primavera, Gianmarco Di Biase, ha infatti rimediato un grave infortunio.

Di Biase, ala sinistra di 17 anni che ha trascorso la scorsa stagione in prestito alla Pistoiese, ha infatti rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore. Una bruttissima notizia per lui e per la formazione bianconera. Per il ragazzo si prospetta un lunghissimo stop.

Questo il comunicato ufficiale:

“Durante la partita di domenica scorsa contro il Cagliari, Gianmarco Di Biase ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore e verrà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico di ricostruzione LCA”.