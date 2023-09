Emergenza Conte, torna subito in Serie A: firma dopo la sosta

Tempo di bilanci in queste prime tre giornate di campionato, con un pensiero al futuro e alle possibili alternative: Conte pronto a tornare

Il campionato di Serie A è arrivato già alla sua prima tappa, ovvero la terza giornata di campionato che precede la prima pausa per le nazionali. Sorprese, delusioni e conferme: come al solito c’è stato un po’ di tutto. Della prima categoria fanno parte squadre partite bene come Verona, Lecce, Bologna ma anche Frosinone. Poi ci sono il Milan e l’Inter, di sicuro quelle che hanno convinto di più.

Poi ci sono quelle che avrebbero dovuto fare di più, dall’Empoli al Torino e l’Udinese ma soprattutto Roma e Lazio, al netto ovviamente della vittoria super a Napoli. E anche gli azzurri dopo tre partite non hanno assolutamente convinto. La classifica piange per le due capitoline, anche se sugli allenatori il sentimento e le sensazioni sono ben diverse. C’è poi la Juventus, che a livello di classifica non è messa male, ma a destare perplessità è il gioco espresso dalla squadra di Allegri. Che, nonostante il terzo anno in panchina, non fa vedere miglioramenti. E con una stagione che deve segnare in maniera tassativa quanto meno il ritorno in Champions League, la pressione è alta. Così il discorso è per la Roma e in parte per il Napoli, che ormai ha alzato l’asticella e va tenuta alta. Allegri, Mourinho e Garcia: tre allenatori che, per motivi e in gradi differenti, non possono sbagliare. Sui canali social di Calciomercato.it abbiamo fatto una domanda ben precisa, che riguarda la presenza tra gli allenatori liberi di Antonio Conte: “Se non ci sono miglioramenti da qui alla pausa di ottobre, chi dovrebbe fargli una chiamata?”

Conte richiamato subito: Juve e Roma ne hanno più bisogno

Su Twitter percentuali bulgare, addirittura con la Roma che ha avuto il 51,1% delle preferenze rispetto al 28,3 della Juventus e il 20,7 del Napoli. Su Telegram, invece, a ‘vincere’ è stata la squadra bianconera con il 45%, con un testa a testa sui giallorossi fermi al 40%. Staccatissimi invece gli azzurri con il 15%.

Insomma, Juventus e Roma si confermano le due squadre che attirano in questo momento un po’ di malumore, a prescindere da classifica e mercato, e su cui c’è la pressione più grande. E in entrambi i casi un arrivo di Antonio Conte, oltre a essere suggestivo, sarebbe anche una pista verosimile se dovesse cambiare qualcosa.