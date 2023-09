DIRETTA Serie A, Inter-Fiorentina e Torino-Genoa: si comincia LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Inter-Fiorentina e Torino-Genoa, gare della terza giornata di Serie A

Sfruttare la sconfitta del Napoli e raggiungere il Milan in vetta alla classifica a punteggio pieno. Con questi obiettivi ben fissati in testa, l’Inter ospita la Fiorentina nel terzo turno di campionato.

Sconfitti per 0-1 nella gara dello scorso anno, i nerazzurri hanno sete di rivincita e sperano di riuscire a sfruttare a proprio vantaggio le fatiche di coppa degli avversari. Reduce dalla vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna, la squadra allenata da Vincenzo Italiano non perde in campionato da sei turni e va a caccia dell’impresa per scavalcare in classifica proprio l’undici di Simone Inzaghi.

In contemporanea con la sfida del ‘Meazza’, allo Stadio Grande Olimpico, il Torino ospita il Genoa. Ivan Juric non ha ancora digerito la pesante sconfitta contro il Milan e spera in una reazione immediata dei suoi. Alberto Gilardino, dal canto suo, va a caccia di conferme dopo il bel successo in trasferta contro la Lazio. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Inter-Fiorentina e Torino-Genoa: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 3 settembre alle 18.30, Inter-Fiorentina e Torino-Genoa saranno trasmesse entrambe esclusivamente su DAZN. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran. All. Italiano

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Tameze; Zapata. All. Juric

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Mallinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 9, Inter 6*, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4*, Juventus 4*, Lecce 4*, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3*, Lazio 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2*, Udinese 2, Torino 1*, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0*.

*una partita in meno