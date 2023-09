Dall’Inter all’Arabia Saudita: un altro titolare di Inzaghi dopo Brozovic

Il forte richiamo dell’Arabia Saudita ha sedotto tantissimi big nel corso dell’ultima estate di calciomercato. L’ipotesi che riguarda anche un pilastro dell’Inter

Il calciomercato in Italia si è concluso la sera del 1 settembre, mentre in Arabia Saudita è ancora tutto aperto per una manciata di giorni. La Saudi Pro League ha creato un autentico trend, con diversi top player, anche di prima fascia, che dal dopo Ronaldo hanno deciso di seguire l’esempio del portoghese andando ad arricchire ed arricchirsi nel campionato locale.

Una pioggia di milioni quella investita dai migliori club del torneo saudita, che ha visto quindi incrementare gradualmente il valore tecnico complessivo del proprio movimento, che sembra solo agli albori di una nuova pagina da scrivere. Intanto i milioni sauditi hanno fatto breccia nel cuore e nei portafogli di molti: da Benzema a Kante, passando per Fabinho, Laporte, Mahrez, Firmino, Koulibaly, Neymar e tanti altri.

Dall’Italia all’Al Nassr di Ronaldo ci è finito l’ex interista Marcelo Brozovic per circa 18 milioni di euro, andando a percepire uno stipendio monstre. Un trend importante quello che ha portato svariati calciatori a lasciare l’Europa, e il calcio che conta, per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita. La stessa terra che avrebbe potuto tentare eventualmente anche un altro pilastro dell‘Inter di Inzaghi.

Calciomercato Inter, retroscena Bastoni: il richiamo lontano dell’Arabia Saudita

Al netto di Brozovic, che ha sposato la causa della squadra di Cristiano Ronaldo, l’Arabia Saudita avrebbe potuto tentare anche Alessandro Bastoni, difensore classe 1999, pupillo dei tifosi e legatissimo all’ambiente nerazzurro.

Secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘Interlive.it’ anche il centrale interista potrebbe aver ricevuto le avances del campionato saudita, declinando però qualsiasi possibilità di addio di questo tipo. Un’offerta allettante potrebbe quindi essere anche giunta dalle parti di Bastoni, che conferma però il suo indissolubile legame con l’Inter.

No secco all’Arabia Saudita, anche se in futuro non può essere esclusa alcuna opzione visto quanto accaduto anche questa estate. Acquisti come quello del giovane Gabri Veiga lasciano infatti intendere come per la Saudi League al momento non ci siano limiti.