Pogba in Arabia, non è ancora finita: cosa può succedere

Pogba in Arabia Saudita non è finita: il mercato è ancora aperto, possibile nuovo tentativo per il centrocampista della Juventus

Nonostante la chiusura del calciomercato in entrata, sulle big europee incombe ancora la minaccia Arabia Saudita.

Il mercato arabo chiuderà il prossimo 7 settembre e non sono da escludere nuovi tentativi da parte dei club sauditi. Un nome ancora chiacchierato in questo senso è quello di Paul Pogba.

“Quando gioca e fa gli allenamenti è un giocatore diverso dagli altri, con tutto il rispetto. Mi accontenterei di averlo pian piano per spezzoni per poi farlo tornare titolare perché un giocatore così sposta gli equilibri di una partita”: Massimiliano Allegri si coccola il centrocampista francese, ma la tentazione Arabia è sempre viva per il numero 10 bianconero.

Calciomercato Juventus, l’Arabia Saudita tenta Pogba

Paul Pogba ha un forte appeal per il mondo arabo e la Saudi Pro League lo vorrebbe come testimonial nel mondo. Nei prossimi giorni i club sauditi potrebbero tornare alla carica.

Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore, con la Juventus che non farebbe muro in caso di offerte viste le condizioni fisiche ancora incerte e i 45 milioni di euro impegnati per i prossimi tre anni di contratto. Fino ad oggi, però, il francese ha sempre respinto le sirene arabe voglioso di riscatto in bianconero. Staremo a vedere.