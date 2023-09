Non solo Jovic: il Milan ha già prenotato il bomber del futuro

Sarà Jovic il vice-Giroud per la nuova stagione del Milan, in attesa dell’attaccante del futuro. Tutti i dettagli

Il vice-Giroud è arrivato in extremis e sarà Luka Jovic. Un affare a titolo gratuito che permette al Milan di aggiungere un attaccante comunque esperto e di livello internazionale, nonostante le ultime difficili stagioni.

Nel post partita di Roma-Milan, Stefano Pioli ha accolto così il centravanti serbo: “Faceva parte della lista degli attaccanti che stavamo cercando. Arriva da una stagione un po’ difficile, ma è un giocatore di qualità e di talento. I giocatori così e con la motivazione giusta possono sempre far comodo quindi sono sicuro che ci darà una mano. Abbiamo preso un altro centravanti perché giocheremo tante partite e vogliamo essere ambiziosi”. Jovic è stato liberato dalla Fiorentina e ha firmato per un anno di contratto con opzione per il secondo. La dirigenza del Milan, però, lavora già al bomber del futuro.

Calciomercato Milan, David nel 2024: il piano della dirigenza

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport, nella serata di giovedì il Milan aveva addirittura provato a prendere Jonathan David dal Lille in prestito.

David piace da sempre al club rossonero e sarebbe ovviamente un acquisto top, di certo non una soluzione di fine mercato. Un’operazione che si è rivelata impossibile per tempi e non solo, ma l’intenzione del Milan è chiara: il suo contratto scade nel giugno 2024 e tra gennaio e giugno i rossoneri ci proveranno. Il Milan fa sul serio per David.