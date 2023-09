“Non esiste più”: Napoli-Lazio nel caos, esonero già ‘scritto’

Napoli-Lazio, la prova fin qui offerta dai biancocelesti non è stata affatto digerita. ‘Verdetto’ immediato

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Napoli e Lazio. Al termine di 45 minuti nei quali i padroni di casa hanno avuto le migliori occasioni, sfiorando il gol all’inizio in un paio di circostanze grazie alle sortite di Osimhen e Kvarataskhelia, le due squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Alla magia di Luis Alberto ha subito risposto Zielinski. Come già anticipato in precedenza, la compagine di Garcia si è fatta di gran lunga preferire, gestendo i ritmi della partita senza particolari affanni.

La Lazio ha faticato e non poco ad esprimere gioco. Sarri, come già accaduto in altre circostanze contro la sua ex squadra, ha preferito optare per un atteggiamento tattico più attendista, tenendo basso il baricentro per provare ad affidarsi a ripartenze veloci. Piano che non è stato digerito da diversi supporters biancocelesti, che sui social non hanno risparmiato critiche al tecnico della Lazio. Ecco una rapida carrellata:

Fossi in sarri farei scendere in campo la Lazio — Pulisic&KrunicFan 🔴⚫️ (@KrunicFan) September 2, 2023

sarri leva immobile per favore #NapoliLazio — bice.2; 🏎️🦅📚 (@bice002) September 2, 2023

La Lazio è proprio una brutta roba, per me Sarri non finisce l’anno — FrancescoRe200 (@Amogabbia) September 2, 2023

Il calcio di sarri nn esiste più, tutti in difesa e sperano… il Napoli concretizza poco — Carmine megna (@carminemegna) September 2, 2023

Sarri sta facendo una roba che è peggio di mourinho — FrancescoRe200 (@Amogabbia) September 2, 2023

#Lazio troppo bassa, così si espone alle tante soluzioni offensive del #Napoli. #Sarri deve chiedere ai suoi di alzare il baricentro quanto prima, per non finire in un vicolo cieco.#NapoliLazio — Luca Cirella (@lucacirex) September 2, 2023

Carmine perdonami, ma quale calcio di Sarri, campa ancora di rendita per quell’anno…il calcio di Sarri, se mai c’è stato, non esiste più da quell’anno! È stato mitizzato a sproposito, quando lo accetterete voi tifosi del Napoli? — alessiomagnoassaje ‘O Stuppl 🖤💙 (@alessiomagno1) September 2, 2023