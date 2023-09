“Mourinho indecente, la Roma è una barzelletta” : critiche feroci dopo la sconfitta

Dopo il terzo risultato negativo arrivano molte critiche su Josè Mourinho e le brutte prestazioni della sua Roma

La Roma cade ancora. Dopo il 2-1 dell’ultima giornata a Verona arriva un’altra sconfitta. Questa volta però l’avversario era diverso. Il Milan di Stefano Pioli, che si è imposto sul prato dell’Olimpico.

I rossoneri, apparsi subito in grande forma e ben amalgamati nonostante i tanti nuovi innesti, hanno dominato la gara per 60 minuti. Poi l’espulsione di Tomori, uno dei pochi che non ha brillato, ha ridato vita ai giallorossi, che nel finale hanno accorciato le distanze con la rete di Spinazzola. Ma non è bastato: seconda sconfitta in tre giornate e un solo punto raccolto, che proietta la Roma nelle zone più basse della classifica. A far discutere nel post partita è Jose Mourinho, che ha scelto di non presentarsi ai microfoni per le consuete interviste. E gli addetti ai lavori non risparmiano le critiche, come Sandro Sabatini, che a ‘Radio Radio’ ha dichiarato: “È indecente che gli allenatori nelle coppe europee parlino tutti e in Italia fanno come gli pare, non va bene. Qui da noi, addirittura, la prima volta che non ti presenti, non c’è nemmeno la multa. Mourinho non verrà punito, per esempio, prenderà solo un’ammonizione. Difendo il diritto dell’allenatore di non parlare, però devi pagare.”

Alle parole del giornalista di Mediaset hanno fatto eco quelle di Furio Focolari: “La Roma non gioca a calcio, nessuno dice le cose come stanno, perché Mourinho è un idolo. Cosa ha fatto ieri la Roma? Fino a quando le due squadre sono rimaste in parità numerica, la partita dei giallorossi è stata una barzelletta. La verità è che il Milan gioca, la Roma no. Sono due anni che va avanti così.”

Insomma, la stagione di Jose Mourinho non è partita col piede giusto.