Inzaghi si affida ai nuovi: “Partita difficile”. Poi sguardo alla Champions

Inter dedita a superare l’ostica avversaria Fiorentina nella prossima uscita di campionato, ecco le parole del tecnico Inzaghi alla vigilia del match

Dopo aver superato brillantemente la Roma all’Olimpico, il Milan attende con ansia di vedere la cugina ed eterna rivale nerazzurra destreggiarsi nel corso dell’importante impegno di campionato di domani contro la Fiorentina. Un’occasione unica per l’Inter, al fine di non perdere terreno sulle altre pretendenti al titolo alla terza giornata di questo lungo cammino.

Per l’occasione ha parlato in conferenza stampa il tecnico piacentino Simone Inzaghi, ben carico e determinato di poter fare risultato nonostante l’ottima avversaria che si troverà davanti. “Sono allenati bene e dispongono di buoni giocatori. Nel corso delle ultime stagioni li abbiamo affrontati molte volte e ci hanno messo di fronte a partite complicate. Sappiamo che utilizzano bene le fasce, perciò dovremo essere bravi a coprire bene tutte le zone del campo per non farci trovare impreparati“, ha aperto l’ex Lazio.

Inter pronta per affrontare la Fiorentina, Inzaghi: “Siamo partiti col piede giusto”

Una situazione che tutto sommato non spaventa. “Siamo partiti col piede giusto, domani avremo una partita importante. I ragazzi continuano a lavorare bene e ci sono ancora aspetti da migliorare. Confido in tutti: dalle riconferme a coloro che sono arrivati per prendere il posto dei partenti. I più esperti aiuteranno i più giovani nel loro percorso di crescita“, ha poi aggiunto Inzaghi.

E questi primi scontri diretti devono servire soprattutto ad affinare le capacità mentali in vista dell’inizio della fase a gironi di Champions League. A seguito dei sorteggi effettuati lo scorso giovedì nella cornice di Montecarlo, l’Inter ha raccolto consensi: “Lo scorso anno eravamo capitati in un certo girone, quest’anno è piuttosto competitivo. Conosciamo il Benfica e sappiamo quanto sia energico il Salisburgo, da tanti anni in questa competizione. Poi c’è la Real Sociedad, altra protagonista nel campionato spagnolo lo scorso anno. Ci faremo trovare pronti“, ha concluso il tecnico. Testa, per il momento, ai Viola di Italiano.