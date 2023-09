Intrigo Sergio Ramos: biennale sul piatto, nuovo colpo di scena

Il futuro di Sergio Ramos sta calamitando importanti attenzioni mediatiche. L’ultima offerta può sparigliare definitivamente le carte

Sebbene la sessione estiva di calciomercato sia chiusa per la maggior parte dei Paesi europei, sono ancora diversi i club alla ricerca di innesti importanti. Sotto questo punto di vista i club dell’Arabia Saudita possono ancora fare la voce grossa.

La sessione di mercato in Arabia chiude infatti il 7 settembre e alla luce dell’enorme disponibilità economica mostrata negli ultimi mesi, si tratta di un dettaglio non proprio trascurabile. E così sorprendono fino ad un certo punto le ultime indiscrezioni relative al futuro di Sergio Ramos. Dopo essere stato sondato da diversi club turchi, infatti, anche l’ex capitano del Real Madrid potrebbe volare in Arabia.

Come evidenziato da footmercato.net, infatti, l’Al Ittihad sarebbe balzato in pole position, mettendo un piatto un contratto biennale per vincere la concorrenza e chiudere l’accordo per Sergio Ramos. Il Besiktas non è ancora fuori dalla corsa, ma il blitz dell’Al-Ittihad ha serie possibilità di andare a segno. Si attendono sviluppi importanti nel corso delle prossime ore.