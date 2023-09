Gasperini elogia i nuovi ma non dimentica Zapata: “Gli auguro cose straordinarie”

Le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atalanta-Monza: ecco quanto riferito dal tecnico degli orobici

Con il largo successo ottenuto ai danni del Monza, l’Atalanta in un colpo solo archivia la pratica brianzola e ritorna al successo dopo il passo falso maturato contro il Frosinone. Ai microfoni di Sky Sport Gasperini ha toccato diversi temi. Ecco quanto dichiarato dal tecnico nerazzurro:

GIUDIZIO SULLA PRESTAZIONE – “A Sassuolo abbiamo vinto e non era facile; a Frosinone abbiamo avuto uno stop, oggi abbiamo giocato bene. Al di là del risultato, abbiamo giocato bene contro un avversario difficile che mette in difficoltà chiunque. Abbiamo disputato una buona gara da un punto di vista tecnico che tattico.”

CHE MERCATO è STATO? – “Su quanto ci siamo rinforzati sono sempre cauto. La gara di stasera mi fa pensare che possiamo fare una bella stagione anche quest’anno. Gli obiettivi non si possono dire in questo momento. Ci siamo rinnovati soprattutto in attacco; è arrivato anche Holm che è entrato molto bene. La squadra ha mantenuto un’intelaiatura ormai da tanti anni e sta trovando nuovi equilibri con i giovani.

ADDIO ZAPATA – “Nel momento in cui ci siamo salutati ho avuto la sensazione che finisse un’epoca. Ma quella che si sta per aprire dà grandi emozioni ed entusiasmo; anche la gente ha voglia di rinnovamento. L’obiettivo va su questi risultati che sono arrivati e che sono venuti qui con tanto entusiasmo come Scamacca e De Ketelaere. Ieri eravamo tutti a vedere i sorteggi di Europa League; a Zapata il mio augurio è che possa fare cose straordinarie.

Dagli obiettivi stagionali alla prova di Scamacca: Gasperini dice tutto

Gasperini ha poi parlato espressamente delle prestazioni di Scamacca e De Ketelaere, per i quali ha avuto nuovamente parole al miele:

ATALANTA DA SCUDETTO O NO? – “Io ascolto, ho fiducia in voi. Sono contento dell’attacco ma anche Koopmeiners ha fatto bene; anche De Ketelaere ha fatto una grande prova. Sugli obiettivi nostri? C’era tanta felicità nel pubblico. Siamo destinati a fare grandi partite: è il nostro obiettivo, vogliamo vincere e fare belle partite, rendendo felice la nostra gente. Abbiamo bisogno di avere un ambiente così gioioso.”

SCAMACCA IDEALE PER LE GARE IN CASA? – “Per quanto riguarda il gioco aereo siamo diventati più bravi mentre in precedenza ci affidavamo di più palla a terra. Si tratta chiaramente di un’ottima alternativa. Scamacca è partito benissimo, penso che crescerà ancora. De Ketelaere? Lo abbiamo preso dal Milan; è reduce da una stagione difficile ma anche da un allenatore molto forte e da una società big. All’Atalanta troverà la massima fiducia, la stessa che riponiamo in lui. Ci crediamo tanto”.