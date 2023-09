Garcia ‘bacchetta’ il Napoli: “I ragazzi lo devono imparare”

Le parole di Rudi Garcia ai microfoni di DAZN nel post partita di Lazio-Napoli. Ecco quanto dichiarato dal tecnico francese

Con un vero e proprio blitz, la Lazio ha sbancato il ‘Maradona’, conquistando tre punti importanti con i quali cominciare a muovere la propria classifica. Dopo un primo tempo condotto in lungo e in largo, il Napoli di Rudi Garcia ha prestato il fianco alle ripartenze dei biancocelesti, che hanno messo a nudo i primi scricchiolii della retroguardia azzurra. Ecco la disamina di Rudi Garcia ai microfoni di DAZN:

GARA DAI DUE VOLTI – “Meritavamo di essere avanti all’intervallo, abbiamo fatto un ottimo inizio gara. Non abbiamo segnato ma lo meritavamo, ma nell’unica uscita la Lazio ha fatto gol. Abbiamo pareggiato preso ma nel secondo tempo abbiamo fatto peggio nel palleggio e nelle occasioni create. Nel complesso della partita visto quanto abbiamo creato e attacco il pareggio sarebbe stato meglio. I ragazzi devono imparare che quando non si può vincere, non si deve perdere.

FATICA NELLA RIPRESA – Con la Lazio se sei dietro nel punteggio sei costretto ad aprirti, ti esponi contro Felipe Anderson ed Immobile. Siamo stati poco fortunati in alcune situazioni difensive: non mi aspettavo un secondo tempo così dove abbiamo gestito meno bene la gara, ma anche in quel frangente era possibile rimontare. Siamo stati poco precisi; così è complicato pareggiare. Bisogna accettarlo, adesso c’è la sosta e speriamo di recuperare tutti i calciatori al 100 per cento. Inizierà la maratona: non c’è tempo per lamentarsi.

ASPETTI DA MIGLIORARE – “Si poteva cercare meglio la punta soprattutto nel secondo tempo. Nel primo abbiamo fatto bene in recupero palla, impegnando Provedel con alcune situazioni ma era possibile fare meglio; dobbiamo migliorare sul fatto di essere più cinici in area.

KVARA – Ha iniziato benissimo poi si è spento, perdendo un paio di palloni pericolosi. Sapevamo che non avrebbe avuto i 90 minuti di gara; ne avevamo già parlato, tutto normale. Sono contento, ha dimostrato quanto possa fare la differenza, un buon primo tempo anche per lui poi si è spento come tutta la squadra.