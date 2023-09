Taibi: “Inter e Milan regine del mercato”. Poi l’annuncio sulla Reggina

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto ai microfoni di ‘TV Play’ in diretta dallo Sheraton di Milano. Le sue dichiarazioni

È presente all’Hotel Sheraton di Milano per la chiusura del calciomercato estivo 2023 anche Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina.

Il dirigente, intervenuto a ‘TV Play’, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi della Reggina: “Purtroppo ci è capitata questa cosa che nessuno di noi poteva pensare, neanche nei peggiori sogni. La società non ha debiti, poi qualche errore è stato fatto. Ci ritroviamo in Serie D ma con la voglia di ripartire più forti di prima”. Un commento, poi, sul mercato delle big: “Milan e Inter si sono mosse molto bene. Hanno fatto un ottimo mercato e secondo me sono loro le ‘regine’ di questa sessione estiva. Il Milan ha fatto un mercato molto positivo, a prescindere dall’attaccante che deve arrivare io credo che abbiano fatto ottime cose”.

Taibi ha infine esaltato Fabbian, passato in estate al Bologna: “Fabbian è un giocatore che ha stupito anche me. Non avrei mai potuto immaginare che potesse avere un impatto così devastante in Serie B. Non è stato solo un goleador, ma un giocatore completo. Ha grande quantità e qualità, può ancora crescere tanto”.