Pioli esalta Leao e pensa al derby: poi l’annuncio su Jovic

Il Milan vince e convince contro la Roma. L’analisi post partita del tecnico rossonero Stefano Pioli

Leao e Giroud decidono la sfida dell’Olimpico tra Roma e Milan con un gol per tempo, proiettando i rossoneri ancora in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Grande avvio per la compagine di Stefano Pioli che a ‘Dazn’ ha analizzato la serata: “Abbiamo sofferto con generosità e volontà. Vittoria importante e volevamo iniziare bene. Mi è piaciuto come abbiamo cominciato la partita, come abbiamo tenuto palla. La squadra sta bene in campo. Tante cose sono andate bene e tante ne possiamo migliorare. Si continuano a vedere buone prestazioni”.

“Noi vogliamo costruire con Maignan più cinque giocatori. I ragazzi sanno leggere gli spazi, sono meccanismi che stiamo provando a trovare”, ha spiegato Pioli che ha quindi analizzato anche tatticamente il lavoro dei suoi: “Oggi abbiamo fissato più dentro Calabria e l’abbiamo gestita bene. In quell’ora lì, prima dell’espulsione, ho visto un Milan di buon livello. Anche in dieci siamo stati attenti, compatti e generosi”.

Roma-Milan, Pioli coccola Leao e pensa al derby

Spazio anche ad un’analisi su uno dei grandi protagonisti di serata, Rafael Leao: “Mi auguro che Leao possa segnare tanto e penso ne abbia le capacità. Stasera è stato un punto di riferimento. Rafa è eccezionale e deve solo continuare così”.

Non è quindi mancato anche un parere sull’ultimo arrivato Luka Jovic: “Jovic faceva parte della lista di attaccanti che stavamo cercando. È un giocatore di qualità e di talento e ci darà una mano. Abbiamo cercato un altro attaccante perchè giocheremo tante partite. Pensiamo di essere coperti in tutti i ruoli”.

DERBY – “Tutte le partite sono esami da superare e in questo caso sarà un esame difficile, ma ci prepareremo bene. Vedremo poi se saremo stati capaci. Chiaro che ci sarà la sosta di mezzo quindi con pochi giorni per prepararla ma troverò i ragazzi pronti e determinati. C’è grande rivalità ed ambizioni e dunque sarà l’occasione per misurarci e fare bene”.