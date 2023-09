Mourinho diserta le tv: cosa c’è dietro la decisione

José Mourinho ha deciso di non parlare dopo la sconfitta contro il Milan della Roma all’Olimpica nella sera del debutto in giallorosso di Lukaku

Resta a secco di vittorie la Roma di Mourinho. Nella sera del debutto di Lukaku in giallorosso, il Milan si impone 2-1 all’Olimpico.

Nel post gara Mourinho ha deciso di non presentarsi in tv per le consuete interviste post gara. Una scelta dettata probabilmente dalla tensione accumulata durante la gara e da un po’ di nervosismo dovuto anche a qualche decisione arbitrale che non lo ha convinto.

Lo Special One anche nelle precedenti partite non aveva parlato in tv nel post gara, visto che nelle prime due giornate di campionato era squalificato. Resta da capire il motivo che ha spinto il tecnico portoghese a non rilasciare interviste dopo il triplice fischio di Rapuano.

Roma-Milan, parlano solo i calciatori giallorossi

José Mourinho ha deciso di non parlare nel post gara dopo la sconfitta della Roma contro il Milan. A parlare in tv è intervenuto Cristante che ha raccontato dell’umore della squadra e del tecnico (“si è tutti nervosi quando si perde”).

Il centrocampista ha parlato soltanto ai microfoni delle tv, mentre nessun tesserato della Roma si è presentato in conferenza stampa.