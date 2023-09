Lukaku-Roma, Mourinho rivela: “E’ qui per un motivo”

L’allenatore portoghese ha accolto il centravanti belga che questa sera partirà dalla panchina

Nonostante sia arrivato solamente da poche ore, Romelu Lukaku questa sera sarà regolarmente in panchina per il match dell’Olimpico tra Roma e Milan. Il centravanti belga, che nel pre-partita si è presentato ai suoi nuovi tifosi, potrebbe avere qualche minuto nel corso della ripresa.

Del suo arrivo in maglia giallorossa, ha parlato José Mourinho a pochi minuti dal fischio d’inizio ai microfoni di ‘Dazn’: “L’ultima partita che ha fatto Lukaku è stata a inizio giugno con la Nazionale, subito dopo la finale di Champions. Non si è mai allenato con la squadra, mai col pallone. Ha svolto del lavoro individuale, da buon professionista. Non arriva in una brutta condizione. Però non ha fatto ritiro con noi, né col Chelsea. Abbiamo bisogno di lui perché non abbiamo tanti giocatori in attacco, può aiutarci”.

Condizione ancora da migliorare anche per Paredes, questa sera in campo dal primo minuto: “Lo stesso è accaduto con Paredes, arrivato da noi senza allenamento ma per necessità ha subito giocato. Oggi speriamo di usarlo per più di 45 minuti. Non ho detto nulla a Lukaku per convincerlo, davvero. Gli ho fatto sentire che per me, per noi, sarebbe stato importante. Lo conosco bene, è uno che ha bisogno di sentirsi voluto, amato. Poi la scelta è stata sua”