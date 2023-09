“Interessamento dell’Al Shabab, ma resta alla Roma”: futuro Spinazzola, conferma UFFICIALE

Le parole di Davide Lippi sulla situazione legata al suo assistito ai microfoni di TV PLAY_CMIT

Protagonista delle ultime settimane di calciomercato con il colpaccio Romelu Lukaku, la Roma è riuscita a rinforzare l’organico con acquisti funzionali allo scacchiere tattico di José Mourinho.

Negli ultimi giorni, però, a tenere banco in casa giallorossa è stato il rebus riguardante le corsie esterne. Celik e Karsdorp sono stati oggetto del desiderio di diversi club, che però non sono andati oltre qualche timido sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione. Sull’altro versante sirene arabe sono squillate per Leonardo Spinazzola, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato.

A confermare l’effettivo interessamento dell‘Al Shabab per Spinazzola ci ha pensato lo stesso Davide Lippi, che intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY ha fatto il punto della situazione sul suo assistito: “Offerta per Spinazzola? C’è stato un interessamento dell’Al Shabab, ma ora Spinazzola resta alla Roma.” Lippi ha poi preferito non commentare la scelta di Bonucci di approdare all’Union Berlino: “Bonucci ha fatto la sua scelta, non lo giudico“.