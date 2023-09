Infortunio gravissimo, il ginocchio fa crac: torna nel 2024

Brutte notizie per allenatore e direttore sportivo, grave infortunio che obbliga a tornare sul mercato: diversi mesi di stop

Nelle ultime manovre di mercato, incidono anche, inevitabilmente, le condizioni fisiche dei giocatori presenti in rosa per le singole squadre. I piani possono cambiare a causa di infortuni piuttosto seri. E uno dei calciatori più promettenti del campionato sarà costretto a restare ai box molto a lungo, per un problema grave.

La tegola arriva sulla Reggiana, che dovrà rinunciare a lungo a Luca Vido. L’attaccante classe 1997 si è infortunato al legamento crociato del ginocchio nell’allenamento di lunedì mattina. Ancora non è stato diramato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni, ma la sensazione è che lo stop sarà compreso tra i cinque e i sei mesi. Di sicuro, per il tipo di infortunio, un ritorno in campo non è preventivabile prima dei primi mesi del 2024. Per questo motivo, il ds Goretti sta valutando le opzioni sul mercato per un rinforzo da consegnare last minute all’allenatore Alessandro Nesta.

