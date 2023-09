Fiorentina, Amrabat allo United: i dettagli del trasferimento | CM.IT

Maxi intreccio a centrocampo: da Amrabat più vicino allo United alla posizione della Fiorentina tra Demme e Lopez

Il gong di mercato si avvicina sempre di più, ed una serie di intrecci a centrocampo sembrano coinvolgere direttamente la Fiorentina, squadra che prova a cambiare ulteriormente volto proprio in questa fase conclusiva. Sono in particolare le ore di Amrabat, centrocampista marocchino in partenza da diverso tempo ed ancora senza nuova squadra.

Accostato nelle scorse settimane anche a Juventus e Napoli, il mediano della viola potrebbe però volare in Premier League dove ad attenderlo c’è il solito Manchester United. I ‘Red Devils’ lo hanno messo nel mirino ormai da molto tempo, e come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it la compagine di ten Hag resta in forte pressing ed è sempre più vicina, al netto del fatto che ieri eri c’era stata anche l’offerta del Fulham. Ciononostante il giocatore vuole lo United ed è ormai sempre più vicino ad approdare ad Old Trafford in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Fiorentina, intreccio a centrocampo: da Amrabat a Maxime Lopez e Demme

Al futuro di Amrabat sono chiaramente legate anche alcune delle manovre in entrata della Fiorentina in mediana.

La Viola ha provato a trattare Theate e Diego Demme dal Napoli che però sono in salita. Il centrocampista azzurro non è infatti molto semplice, mentre è sempre più vicino Maxime Lopez per il quale è confermato un accordo col Sassuolo, sulla base di un prestito.

Nel valzer di queste ore rientra anche la Lazio di Claudio Lotito, che continua i propri dialoghi con gli agenti di Mason Greenwood, esterno offensivo inglese reduce da un periodo burrascoso.

AGGIORNAMENTO ORE 14.32 – Come previsto, la Fiorentina ha aperto al prestito oneroso per Amrabat allo United che si trasferisce quindi in Premier, in prestito oneroso (10 milioni) più riscatto sui 20. Esaudito quindi il desiderio del centrocampista Marocchi so che, negli ultimi mesi, ha sempre aspettato i Red Devils.