Amrabat-Napoli, la Fiorentina spara alto: placet di Garcia per l’affare | CM.IT

Sofyan Amrabat nel mirino del Napoli: il calciatore piace a Garcia, ma la richiesta della Fiorentina stoppa la trattativa

Dopo Gabri Veiga, c’è Sofyan Amrabat. O meglio: Amrabat è nel mirino del Napoli. Ed è quel centrocampista che il club vorrebbe mettere a disposizione di Rudi Garcia. Il tecnico francese, secondo quanto risulta a Calciomercato.it, ha chiesto muscoli e sostanza per la mediana mettendo un placet importante sul nome di Amrabat.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la pista si presenta possibile ma accidentata. Andiamo con ordine con gli elementi della stessa. Primo: la Fiorentina vuol cedere Amrabat solo a titolo definitivo. Secondo: il club viola chiede 35 milioni. Terzo: il Napoli deve far uscire un centrocampista.

Last but not least: il Napoli, al momento, non ha presentato un’offerta ufficiale per il centrocampista marocchino nato a Huizen, in Olanda, il 21 agosto 1996.

Napoli-Fiorentina: trattativa partita, operazione complessa

Amrabat deve andar via dalla Fiorentina. Soprattutto se la Viola, malauguratamente, non dovesse ribaltare tra 7 giorni la sconfitta con il Rapid Vienna rimediata ieri.

Il centrocampista, a differenza di quanto avvenuto qualche stagione fa, verrebbe con enorme piacere a Napoli. Aurelio De Laurentiis non è il tipo che regala seconde chance, ma potrebbe fare un’eccezione. Il primo nodo, però, è legato al prezzo: il Napoli ritiene eccessivi i 35 milioni richiesti dalla Fiorentina.

Inoltre, il plenipotenziario gigliato, Joe Barone, ha fatto anche sapere che non saranno accettati né prestiti con diritto di obbligo di riscatto né contropartite tecniche. Aspetti che non facilitano il closing. L’ultima settimana di mercato si potrebbe riaprire il filone: il Napoli ha la cassa per fare un’operazione importante e vuole provare a regalare un ultimo colpo a Garcia.

Inoltre, Diego Demme potrebbe far spazio: se la trattativa con l’Herta Berlino è saltata, ci sono speranze solide di trovare squadra in Turchia dove il mercato chiude anche più tardi rispetto all’Italia.