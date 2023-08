Stadio Alberto Braglia di Modena: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sullo stadio Alberto Braglia, l’impianto sportivo che ospita le partite casalinghe del Modena

Nella passata stagione, il Modena ha chiuso il campionato al decimo posto; un piazzamento importante con la squadra che, in questa stagione, proverà a replicarsi. Non sarà affatto semplice visto le difficoltà di un campionato molto lungo come la Serie B.

Il Modena, a suo favore, può contare sulla spinta del proprio pubblico; l’Alberto Braglia, infatti, farà sentire tutto il suo calore per trascinare i propri beniamini a grandi traguardi.

Anno di inaugurazione Alberto Braglia di Modena

La prima informazione che dobbiamo fornire riguardo questo stadio è quella relativa all’anno di inaugurazione; l’Aberto Braglia di Modena ha aperto le porte al pubblico l’undici ottobre del 1936. La speranza, dei tifosi, è che questa squadra possa, un giorno, tornare a giocare per palcoscenici più importanti della Serie B.

Capienza Alberto Braglia di Modena

Andiamo, ora, a vedere il discorso relativo alla capienza; l’Alberto Braglia di Modena può contenere un numero massimo di 21.151 persone. I tifosi fanno sentire tutto il loro supporto nei confronti di una squadra che lotta, ogni settimana, per i propri tifosi.

Dove comprare i biglietti

Informazione decisamente molto utile per quanto concerne i tifosi del Modena; sapere dove poter comprare i biglietti per le partite è, infatti, decisamente utile. I tagliandi per i match dell’Alberto Braglia di Modena in una serie di punti vendita Vivaticket.

Quanto costano i biglietti

Dopo aver detto il luogo in cui poter acquistare i biglietti bisogna andare a vedere il costo; da questo punto di vista dobbiamo andare a sottolineare come il prezzo subisce una variazione a seconda del settore in cui vogliamo andare a vedere il match.

Stesso discorso per gli abbonamenti con l’unica differenza che, a differenza del biglietto singolo, l’abbonamento ti permette di vedere tutte le partite casalinghe della stagione allo stadio. La variazione di prezzo va da un minimo di 180 euro ad un massimo di 735 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Passiamo, ora, a quelle informazione che risulteranno decisamente utili alla tifoseria ospite iniziando dal discorso relativo al parcheggio; chi decide di recarsi all’Alberto Braglia di Modena ha la possibilità di sostare dietro al settore ospiti, più precisamente in via Montecuccoli.

Dove dormire vicino allo stadio

Non solo il discorso relativo al parcheggio; vedere una partita in trasferta può anche portare la tifoseria ad alloggiare, la sera, in quella città. Serve dunque sapere quali sono i posti dove poter sostare in modo da non dover tornare immediatamente a casa.

Ci sono diverse possibilità come ad esempio “CA’ POMPOSA bed & relax“, “Casa dolce casa” ma anche “Badia” e “Ferrari Suite Modena”

Stadio Alberto Braglia di Modena: come raggiungerlo

Arriviamo, ora, ad un tipo di informazione che può risultare utile sia alla tifoseria locale sia a quella ospite; facciamo riferimento al come arrivare allo Stadio Alberto Braglia e le possibilità sono diverse.

Come arrivare allo stadio del Modena in auto?

La prima opzione è, sicuramente, quella di arrivare allo stadio in auto; iniziamo sottolineando come l’impianto sportivo disti 6,5 chilometri dal casello autostradale di Modena Nord della A1.

Una volta usciti dal casello bisogna prendere la prima uscita della rotatoria e salire sul cavalcavia che porta verso la tangenziale. A questo punto dobbiamo continuare fino a quando non incontriamo l’uscita numero dieci dove dobbiamo seguire le indicazioni che ci porteranno allo stadio.

Come arrivare allo stadio del Modena in autobus?

La seconda possibilità, per arrivare allo stadio Alberto Braglia di Modena, è con l’autobus. Vicino all’impianto sportivo abbiamo la fermata Monte Kosica – Stadio che è possibile raggiungere utilizzando diverse linee: la 7, la 9, la 10, la 11 A e la 13. Per tornare dallo stadio con l’autobus si può utilizzare la linea notturna 7N.

Come arrivare allo stadio del Modena in treno?

Passiamo, ora, all’opzione treno e dobbiamo sottolineare come lo stadio Alberto Braglia sia solamente a novecento metri dalla stazione ferroviaria della città. Proprio per questo quando scendiamo dal treno dobbiamo Piazza Alighieri, prendere Via Giovanni Galvani e successivamente svoltare a sinistra in Viale Monte Kosica. Da qui ci impiegheremo poco meno di dieci minuti per giungere di fronte allo stadio.

Come arrivare allo stadio del Modena in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo alla possibilità di arrivare allo stadio Braglia di Modena utilizzando l’aeroporto; iniziamo sottolineando immediatamente come non sia un percorso semplice e, per questo, consigliamo auto, autobus o treno.

Come detto non è un percorso semplice perché sono diversi gli aeroporti dai quali possiamo decidere di raggiungere lo stadio. Dall’aeroporto Marconi di Bologna è possibile prendere la navetta per giungere all’impianto sportivo; dall’aeroporto Verdi di Parma, invece, bisogna prendere la linea sei, giungere alla stazione e una volta arrivati a Modena seguire le indicazioni direzione stadio.

Dall’aeroporto Catullo di Verona bisogna usufruire del servizio Aerbus che ci porta alla stazione e, anche in questo caso, una volta arrivati a Modena dobbiamo solamente seguire le indicazioni che ci porteranno di fronte all’Alberto Braglia. Dall’Aeroporto Malpensa di Milano dobbiamo raggiungere la stazione centrale, arrivare a Modena e da qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Infine dall’aeroporto Linate di Milano dobbiamo sempre arrivare alla stazione centrale, giungere a Modena e successivamente seguire tutte le indicazioni per recarci allo stadio. Come potete notare arrivare all’impianto sportivo in aereo non è proprio semplicissimo.

