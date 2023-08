Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 31 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 31 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ultime frenetiche ore di mercato, ma oggi è anche una giornata dedicata al sorteggio dei gironi di Champions League. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il titolo dedicato alle ultime mosse dell’Inter in particolare, con doppio colpo a centrocampo possibile tra Ndombele e Maxime Lopez: “Inter gran finale“. In alto, “4 palline per un sogno”, con le speranze delle italiane nella massima competizione europea. Di spalla, le difficoltà del Milan per l’ultimo colpo: “Giallo Taremi“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, la Roma si prepara ad accogliere Lukaku in campo prima del previsto: “Romelu vuoi giocare?“. “Ndombele o Lopez per l’Inter” e “Taremi da Pioli, trattativa allo sprint” riassumono le ultime mosse di mercato delle due milanesi.

‘Tuttosport’ apre con il futuro di Federico Chiesa: “Juve e Chiesa: rinnoviamo?“. Di spalla, le ultime sul Torino: “Zapata sì al Torino, Buongiorno nì alla Dea“. “Pioli: anche Taremi!“, per quello che potrebbe essere il decimo colpo milanista.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 31 agosto 2023

Una necessaria occhiata ai quotidiani sportivi esteri, concentrandoci su quelli spagnoli dai titoli più interessanti.

‘As’ dedica ampio spazio ai sorteggi di Champions: “Bombas en el bombo“, con Psg, Manchester City e Bayern Monaco rivali più temibili per il Real Madrid. Il Barcellona invece si prepara a salutare uno dei suoi giocatori simbolo: “Ansu a un paso dal Brighton“, come riporta ‘Sport’.