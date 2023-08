Colpo di coda dell’Inter: dipende tutto da Inzaghi

Ultime ore di mercato per l’Inter che dopo l’arrivo di Pavard potrebbe piazzare un colpo a centrocampo prima della chiusura della sessione estiva di trasferimenti

L’Inter tenta il colpo di fine mercato: l’amministratore delegato Marotta lascia la porta aperta ad ulteriori innesti nelle ultime ore di trattative estive.

È Davy Klaassen il nuovo obiettivo di mercato dell’Inter. Il centrocampista olandese classe ’93 è di proprietà dell’Ajax e in queste ore è finito nel mirino del club nerazzurro, sulle tracce di un centrocampista da consegnare a Simone Inzaghi nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato.

Avviati i contatti tra le parti per cercare di condurre in porto l’affare da quai alle prossime ore. Potrebbe essere Davy Klaassen l’ultimo colpo della campagna estiva di trasferimenti dell’Inter: il giocatore classe ’93 ha un contratto in scadenza con l’Ajax e potrebbe arrivare a parametro zero. Prima, però, dovrà arrivare il via libera da parte dello staff tecnico capitanato da Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, idea Klaassen per la mediana

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, Klaassen ne ha vestito la maglia dal 2012 al 2017. Poi è passato all’Everton e al Werder Brema, prima di tornare ad Amsterdam nel 2020.

È questo il nuovo obiettivo dell’Inter che ha avviato i contatti con l’Ajax e con l’entourage del giocatore per sondare il terreno e comprendere la fattibilità dell’operazione. Sempre per la zona nevralgica del campo, le alternative sono Ndombelé del Tottenham e Van De Beek del Manchester United, quest’ultimo proposto alla squadra nerazzurra.

Klaassen potrebbe lasciare l’Ajax dopo aver giocato oltre 300 partite, con un bottino personale di 93 gol e 50 assist. Rappresenterebbe un innesto di quantità ed esperienza per il centrocampo nerazzurro in vista della stagione appena cominciata. Tutto, o molto, dipenderà dal parere di Simone Inzaghi e del suo collaboratore.