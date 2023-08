Vlahovic via dalla Juventus, tentativo disperato last minute

Dusan Vlahovic continua ad essere al centro delle voci di mercato e c’è un tentativo disperato last minute

Due gol per cominciare, anzi per ricominciare e dimostrare che il passato e i problemi sono alle spalle. Si scrive Dusan Vlahovic, si legge gol: uno contro l’Udinese, un altro contro il Bologna tanto per far capire che aria tira dalle parti di Torino.

La Juventus ha ritrovato il suo bomber, proprio nell’estate in cui tutto lasciava presagire che lo avrebbe perso per sempre. Potrebbe ancora succedere, perché una big d’Europa è intenzionata a fare un disperato tentativo last minute.

La società bianconera però non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo numero 9 a pochi giorni dalla fine del mercato e senza avere un sostituto in pugno. Soprattutto non ha intenzione di cederlo proprio ora che lo ha ritrovato. Bisognerà vedere quanto la resistenza juventina farà presa sulle mira del presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, tentativo Real per Vlahovic

I blancos si sono ritrovati senza bomber all’improvviso. Via Benzema, che ha preferito i soldi arabia al rinnovo con il Real, Ancelotti sperava di poter veder approdare Mbappe al ‘Bernabeu’.

Niente da fare neanche questa volta, con il francese che ha firmato la tregua con il Psg, rimandando qualsiasi discorsi più in là nel tempo. Intanto però le merengues hanno visto finire ko Vinicius che con Rodrygo formava la coppia d’attacco di Ancelotti. Ecco la possibilità di un tentativo last minute per un attaccante importante.

E chi se non Vlahovic? Il tutto però con qualche controindicazione mica da poco. In primo luogo c’è la posizione della Juventus che, soprattutto ora, non vuole cedere il calciatore serbo e non lo farebbe mai per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro. Poi c’è la volontà del Real di non fare un investimento oneroso in attacco, in attesa di capire quel che accadrà con Mbappe. Questo però stando ad ‘elgoldigital.com’, non farà desistere Perez da fare un tentativo: la risposta della Juve è (quasi) scontata.