Vlahovic al posto di Lautaro: mercato chiuso col botto

Il mercato si può chiudere con un colpo top: al posto di Lautaro Martinez ecco Dusan Vlahovic

Kylian Mbappe continua ad essere il sogno del Real Madrid. Un sogno al momento che sembra essere rimandato al 2024, ma il club spagnolo non sembra intenzionato a restare così in attacco.

Tre giocatori in particolare sarebbero finiti nel mirino dei ‘Blancos’, che vorrebbero regalare, dopo la partenza di Karim Benzema in Arabia Saudita, una nuova prima punta visto che al momento in rosa l’unica prima punta è Joselu. Ecco quindi che, con Mbappe che appare impossibile, il Real Madrid è pronto a pescare in Serie A. Il grande sogno si chiama Victor Osimhen, ma il prezzo del nigeriano è altissimo.

Niente Lautaro, il Real Madrid piomba su Vlahovic

Ecco allora che gli spagnoli, come sottolinea ‘El Nacional’ pensano ad altri due nomi. Il primo è Lautaro Martinez, ma l’Inter non è intenzionata a cedere il giocatore argentino.

Il giocatore, sottolineano dalla Spagna, sarebbe felice di approdare al Real, l’Inter però non vuole privarsi a così pochi giorni dalla fine del mercato del proprio capitano. Ecco che quindi gli spagnoli pensano a Dusan Vlahovic. Il serbo è tornato ad essere protagonista in queste prime giornate di campionato con la Juventus, ma il Real Madrid ragiona ad un possibile acquisto. I bianconeri vorrebbero ricavare almeno 70 milioni di euro da una sua cessione, una cifra comunque molto alta.

In caso di partenza però è chiaro che la società piemontese deve necessariamente trovare un sostituto. Il nome in questione sarebbe quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato già bloccato e sarebbe felice di tornare a Torino per la terza volta in carriera. L’addio di Vlahovic porterebbe quindi la Juventus a bussare alla porta dell’Atletico Madrid per l’attaccante spagnolo. Tutto però dipende dal Real Madrid e dalla mossa che la società vuole fare: manca sempre meno tempo, spetta ai ‘Blancos’ fare la prima mossa.