Pavard rivoluziona l’Inter: quante nuove combinazioni per Inzaghi

L’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter può cambiare molto le carte in tavola in casa nerazzurra sull’impiego tattico non solo del giocatore francese: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver regolato il Monza di Raffaele Palladino, ha superato con grande sicurezza il Cagliari di Claudio Ranieri ottenendo la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, oltre al grande brio sul rettangolo verde, sono anche molto attivi in sede di calciomercato dove, nelle ultime ore, è sbarcato a Milano un campione del mondo: stiamo parlando di Benjamin Pavard. Il difensore, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha lasciato il Bayern Monaco per sposare il progetto tecnico dell’Inter ed è un pupillo di Simone Inzaghi che lo ha espressamente richiesto alla dirigenza per concludere un mercato in entrata fatto di tanti arrivi d’esperienza, qualche cessione incredibile, ma anche cocenti delusioni. Stava per essere annoverato in questa categoria anche Pavard fino al pomeriggio di ieri quando la situazione si è sbloccata e ha visto la partenza dell’ex Stoccarda verso il capoluogo lombardo a conclusione di una telenovela che consegna a Simone Inzaghi un difensore molto duttile che può aprire diversi scenari sul piazzamento tattico dell’Inter.

Come cambia l’Inter con Pavard in nerazzurro

Benjamin Pavard arriva principalmente per fare il braccetto di destra con la maglia nerazzurra. Il calciatore francese, che ha giocato a Monaco sia in mezzo che sulla fascia destra, è pronto a coprire quella posizione lasciata scoperta da Skriniar e gestita, in questo interregno, da un Matteo Darmian veramente eccezionale che ha trascinato l’Inter fino alla finalissima di Champions League.

Con l’ex United ora sarà un’alternanza per Pavard che può anche agire in mezzo alla linea a tre, ma occhio anche al ruolo dello stesso Darmian. Con una certezza così come braccetto, Inzaghi potrebbe avere anche una nuova soluzione per l’ex granata come esterno di centrocampo, ruolo originariamente di competenza del calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan.