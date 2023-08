La Juve vende e ricompra: 50 milioni sul tavolo

Ultimi tentativi disperati del club bianconero a tre giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato

Il deludente pareggio di Torino rimediato nell’ultima giornata contro il Bologna, ha evidenziato alcuni difetti ancora presenti nell’organico della Juventus. Una prova che ha fatto dimenticare in fretta quanto di buono aveva invece messo in campo la formazione di Massimiliano Allegri all’esordio stagionale contro l’Udinese.

In attesa di ritrovare il miglior Paul Pogba, la Juve ha mostrato i vecchi problemi già accusati nella scorsa annata a centrocampo. Poca fluidità di manovra e scarsa iniziativa per un gioco lento e spesso prevedibile. Anche per questa ragione, il club bianconero starebbe pensando di mettere a segno ancora un grande colpo entro la chiusura del mercato del prossimo 1° settembre, nonostante il pochissimo tempo rimasto ancora a disposizione.

Indispensabili, in tal senso, saranno le cessioni sulle quali la società continua a lavorare. Su tutte, quelle che potrebbero garantire un bottino da circa 50 milioni di euro in entrata riguardano Moise Kean e Filip Kostic. Sul centravanti ad oggi non risultano offerte concrete, nonostante un timido interesse recente da parte del Milan. Maggiori chance di partire invece per l’esterno serbo, su cui non mancano le pretendenti dopo la prima buona stagione in Italia.

Calciomercato Juve, doppio addio da 50 milioni: scelto Khephren Thuram

Nel caso in cui la Juve dovesse riuscire a chiudere le due cessioni per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, la dirigenza avrebbe a disposizione una buona base da investire in entrata.

Del possibile colpo della Juve si è parlato nel sondaggio odierno di Calciomercato.it, nel quale è stato chiesto ai nostri utenti su quale obiettivo il club dovrebbe eventualmente investire il tesoretto. Il calciatore più votato con il 42,1% delle preferenze ottenute su Twitter è stato Khephren Thuram, giovane centrocampista del Nizza e fratello più giovane dell’interista Marcus.

Alle spalle del classe 2001, poi, si è posizionato un altro centrocampista assai gradito ad Allegri come Amrabat con il 24,6%. Il centrocampista della Fiorentina è stato preferito dai tifosi bianconeri a Domenico Berardi fermo al 19,3% e Alvaro Morata ultimo al 14%.