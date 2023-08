Sabatini: “Lukaku acquisto eccezionale. Ecco l’obiettivo della Roma”

Parla l’ex Ds della Roma: “A Mourinho è stata consegnata una squadra più forte e più autorevole di quella della passata stagione”

Tanti i tifosi a Fiumicino per l’arrivo di Romelu Lukaku. Ieri la Roma ha chiuso l’operazione col Chelsea sulla base di un prestito oneroso da circa 6 milioni di euro, con il belga che – come l’anno scorso con l’Inter – ha accettato di ridursi l’ingaggio pur di andarsene dal Chelsea.

“Si tratta di un acquisto eccezionale – ha dichiarato a ‘Notizie.com’ l’ex Ds giallorosso Walter Sabatini – La Roma ha completato bene il reparto d’attacco, ora se la deve giocare per forza per la Champions League. Non so se per qualcosa di più, ma per la Champions sicuro”.

🟡🔴#ASRoma fans going crazy for Romelu #Lukaku🔥⚽️

👏“Big Rom new king of Rome”

🇧🇪Belgian striker is flying from Bruxelles to the Capital with president Dan Friedkin💪🏿#Chelsea #Roma @calciomercatoit pic.twitter.com/zh9lpluR0l — Francesco Iucca (@francescoiucca) August 29, 2023

Sabatini elogia la proprietà della Roma, ovvero i Friedkin (decisivi per la fumata bianca col Chelsea), e soprattutto Tiago Pinto: “Gli va fatto un plauso per l’operazione Lukaku, ma anche per Aouar e N’Dicka. Era ed è un mercato difficile da interpretare e da portare avanti a causa dell’inquinamento totale dei soldi arabi, però lui è stato bravo e ha consegnato a Mourinho una squadra più forte e più autorevole di quella della passata stagione”.