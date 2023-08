Porto e Torino studiano Wolf: il Borussia lo libera gratis | CM.IT

In scadenza a giugno 2024, Hannes Wolf sta cercando una nuova squadra e il suo dossier è finito anche sulla scrivania del Torino

Arrivato al Borussia Monchengladbach dal Lipsia nell’estate del 2020, Hannes Wolf può lasciare la Germania a titolo definitivo quest’estate dopo aver già fatto un’esperienza in prestito in Inghilterra due stagioni fa (Swansea).

In scadenza con il club tedesco a giugno 2024, il 24enne austriaco può lasciare il club a parametro zero, in base ad un accordo tra dirigenza ed entourage del calciatore. Prodotto del Red Bull Salisburgo, l’esterno d’attacco è stato portato in Bundesliga dal Lipsia, ma in terra tedesca non è mai riuscito a confermare al 100% quanto di buono fatto vedere in patria.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nelle ultime settimane il dossier del mancino di Graz è finito sulla scrivania di diversi club, compresi Porto e Torino. Ad oggi, il club granata, impegnato su altri fronti ritenuti prioritari, non ha avviato alcuna trattativa per il giocatore che, nel caso in cui dovesse rescindere entro il primo settembre, potrebbe essere ingaggiato anche a mercato chiuso.